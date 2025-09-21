Varios heridos y un detenido por disturbios en protesta contra Gobierno y Congreso de Perú

La marcha fue convocada en la Plaza San Martín, donde cientos de policías rodearon el lugar cuando había alrededor de un centenar de personas, sin permitir la entrada a más manifestantes, quienes quedaron desperdigados por otras partes del centro de la ciudad.

Eso provocó los primeros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que estaban dentro de la plaza al intentar avanzar hacia el Palacio de Gobierno y el Congreso.

Una vez que el cordón policial se rompió, la protesta avanzó hacia la avenida Abancay donde se registraron pequeños incendios de mobiliario urbano y lanzamiento de gas lacrimógeno por parte de la Policía.

Una reportera y un camarógrafo del medio Exitosa denunciaron en directo que recibieron varios disparos de perdigones por parte de agentes mientras informaban sobre la protesta, que fue convocada por jóvenes peruanos y más tarde se sumaron otros colectivos.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) denunció este hecho e informó que ambos profesionales ingresaron al Hospital Rebagliati para que atendieran sus heridas.

Además, brigadistas de salud voluntarios comentaron a medios locales que había varios heridos por perdigones usados por la Policía y también por golpes por parte de agentes.

En redes sociales se difundieron imágenes de un pequeño incendio provocado por manifestantes en la Corte Superior de Justicia de Lima, ubicada en la misma avenida Abancay.

Por su parte, la Policía Nacional informó en la red social X que detuvieron a un hombre de 29 años por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, al incautarle material explosivo.

La protesta, que fue convocada por colectivos como 'Generación Z', tenía el lema 'El pueblo se levanta, día del despertar peruano'.

Una enorme pancarta con el lema 'Fujimorismo nunca más' fue colgada en el centro de la Plaza San Martín y carteles con las palabras 'Dina asesina' y 'Todos fuera' se repitieron entre los manifestantes.

Además, hubo banderas del cómic manga 'One Piece', que ya fueron utilizadas en protestas antigubernamentales en Nepal, Francia e Indonesia, y que jóvenes peruanos también han adoptado como símbolo de protesta.

Los motivos de la marcha eran diversos: por una parte se mostró rechazo por la reforma del sistema de pensiones y otras leyes aprobadas por el Gobierno y el Congreso y se denunció el aumento del crimen organizado.

También, se pedía justicia por las muertes ocurridas en las protestas desarrolladas a finales de 2022 e inicios de 2023, donde 49 manifestantes murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La jornada expresó el rechazo general hacia la presidenta, Dina Boluarte, los ministros y congresistas, a los que señalan como corruptos.