Venezuela expone a Sudáfrica "amenaza" de Estados Unidos con despliegue naval en el Caribe

"Le expuse la situación en América Latina y el Caribe ante el despliegue de medios militares de Estados Unidos, incluidos nucleares, que amenazan la paz en nuestra región", indicó Gil en un mensaje publicado en Telegram.

Asimismo, dijo que ambos funcionarios condenaron el "genocidio" en Palestina y "cualquier aumento de tensiones que pongan en riesgo la autodeterminación" de los pueblos.

"Agradecí a Sudáfrica su apoyo y solidaridad y en nombre del presidente Nicolás Maduro, transmití nuestro apoyo al presidente Cyril Ramaphosa", añadió.

El canciller venezolano reafirmó el compromiso del país suramericano con el "multilateralismo y la condena a las agresiones y acusaciones infundadas contra" los países.

La Administración de Donald Trump ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, en el mar Caribe, bajo el argumento de que combate el narcotráfico pero Caracas lo considera una "amenaza".

Para el mandatario venezolano la movilización estadounidense es un plan para forzar un "cambio de régimen", sin embargo, Trump negó esta semana haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un cambio en el Ejecutivo de Caracas.

EE.UU. ha interceptado desde agosto ya cuatro embarcaciones adjudicadas supuestamente al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes presuntamente de Venezuela -según la Casa Blanca- y la cuarta de ellas, cuyo origen se desconoce, hundida la noche del viernes en aguas de República Dominicana.