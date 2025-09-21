Zelenski denuncia ataques rusos esta semana con mas de 2.780 de drones y bombas guiadas

"Ahora mismo, nos estamos defendiendo de los ataques de Rusia todos los días. Esta semana hubo más de 1.500 drones de ataque, más de 1.280 bombas guiadas y 50 misiles de varios tipos", escribió Zelenski en un mensaje publicado en Telegram.

El jefe de Estado ucraniano denunció que en esos sistemas había "miles de componentes -más de 132.000- de diferentes países", incluidos aliados europeos o Japón y Estados Unidos, además de China y decenas de otras naciones.

"Todas estas tecnologías ayudan a Rusia a producir armas en gran escala. Todo esto por querer aterrorizar a nuestra gente. Y si no se para a Rusia, definitivamente se convertirá en una amenaza para los países de Europa y de la región del Pacífico", apuntó Zelenski.

El presidente ucraniano, que pidió sanciones para quienes ayudan a Rusia a adquirir esas tecnologías, señaló que Moscú "debe sentir las consecuencias de lo que hace", algo que también se puede lograr con presión y con ayuda a las Fuerzas Armadas de Ucrania para fortalecerlas.

