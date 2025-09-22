Adolescente de 15 años muere disparado por policía neerlandesa tras robo de bici eléctrica

Según la versión policial, el joven habría participado poco antes en el robo de lo que se conoce como una "fatbike", una bicicleta eléctrica con llantas gruesas, un hurto en el que el menor habría usado un arma de fuego que, posteriormente, fue encontrada en su poder.

El suceso tuvo lugar en la localidad de Capelle aan den IJssel, un municipio de Holanda del Sur.

Cuando los agentes llegaron al lugar del robo, el sospechoso ya había huido, pero más tarde lo localizaron cerca del local de comida rápida. Al intentar detenerlo en las inmediaciones del restaurante, el adolescente fue advertido "en múltiples ocasiones" para que soltara el arma y se entregara, pero no obedeció y salió corriendo, lo que motivó que los policías abrieran fuego, explicó la versión ofrecida por un portavoz policial a la televisión pública NOS.

"Había muchas familias en el restaurante, también niños pequeños. Todos están profundamente afectados: los testigos, los allegados del chico, pero también los propios agentes", reconoció el alcalde de Capelle, Joost Manusama, que pidió paciencia hasta que concluyan las investigaciones oficiales.

"Comprendo la magnitud del impacto, pero insisto en que no se especule", añadió.

El suceso, que tuvo lugar la tarde de este domingo, desencadenó un gran despliegue de servicios de emergencia, incluido un equipo médico en helicóptero, y decenas de personas fueron testigos de la escena de violencia. "La presencia de niños hace que el impacto sea aún más profundo", subrayó Manusama.

La empresa prometió apoyo psicológico a las víctimas y empleados del restaurante, cerrado temporalmente, aunque no detalló cuántas personas fueron testigos del tiroteo.

Rijksrecherche, órgano independiente encargado de revisar todos los casos en los que la policía dispara su arma y hay heridos o muertos, está investigando lo ocurrido y entregará sus conclusiones a la Fiscalía neerlandesa, que deberá decidir si se presentan cargos contra los agentes involucrados en el suceso.

El alcalde señaló que la tragedia expone un problema mayor: la implicación de jóvenes en la delincuencia. "Es muy preocupante, pero trabajamos con escuelas, organizaciones juveniles y policía para mantener un buen contacto con ellos, pero también para poner límites y sancionar cuando es necesario", dijo.

En Países Bajos, la participación de menores en delitos violentos preocupa cada vez más a las autoridades, que han alertado del aumento de atracos y robos cometidos por adolescentes, en ocasiones armados con cuchillos o pistolas.

Ciudades como Róterdam, Ámsterdam y La Haya han registrado en los últimos años incidentes en los que jóvenes se han unido a bandas locales o pequeños grupos que recurren a la violencia para cometer delitos.

Por otro lado, según datos publicados el pasado abril, hubo unos 22.000 incidentes en los que la policía usó violencia en 2024, y el recurso al arma de fuego (que incluye disparar, apuntar y mantener el arma dirigida) representó el 4,2% de los tipos de violencia empleados.

El número de "disparos dirigidos" reales, según menciona el informe de violencia policial, fueron 214.