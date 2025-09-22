Aduana rusa requisa en frontera con Kazajistán 35 drones aptos para espionaje y sabotaje

"Los aduaneros de la región de Samara requisaron una partida de drones procedentes de Kazajistán. Durante la revisión de un microbús Gazel con destino a Bashkortostán hallaron 34 drones desarmados y un cuadricóptero (DJI Mavic) con un mando a distancia", informó en Telegram la entidad.

Según el SFA, el microbús, procedente de Kazajistán, fue detenido por un grupo móvil cerca del paso fronterizo de Sagarchin.

"Durante su revisión fueron hallados drones FPV equipados con cámaras para transmitir imágenes en tiempo real desarmados, y dos drones FPV de ala fija Kliuch-Fortuna", un dron de asalto de fabricación rusa, señaló la Aduana.

La dependencia indicó que los drones no contaban con la documentación necesaria.

"El hombre que llevaba la carga declaró a los aduaneros que los drones le pertenecían y tenían como fin hacer grabaciones de vídeo. Sin embargo, los órganos aduaneros indicaron que tal cantidad de drones no puede ser utilizada para fines personales e implican una amenaza potencial a la seguridad de la salud y la vida de los ciudadanos", comentó Aduana.

Según consultas previas de la entidad con expertos, se estableció que dos drones son de ala fija y pueden servir para trasladar una carga de hasta cinco kilogramos, otro dron es de espionaje, y los otros 32 cuentan con aditamentos que les permite el lanzamiento de cargas, por lo que podrían ser utilizados para sabotajes en territorio ruso.

"La carga ha sido requisada, se tramita un peritaje más profundo. Continúan las investigaciones", concluyó el SFA.

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania los drones adquirieron un protagonismo especial en la campaña rusa, donde se han convertido en uno de los armamentos más utilizados.

Ucrania no solo utiliza estos artefactos para atacar las zonas fronterizas e incluso ciudades tan alejadas como Moscú o incluso Kazán, sino que los utilizó para destruir varios bombarderos estratégicos rusos en el Lejano Oriente tras lanzarlos desde un camión en territorio ruso.