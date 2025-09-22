Ajustan a 29 la cifra de muertos por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México

Según la más reciente actualización del Gobierno capitalino, con corte a las 22:00 hora local (06:00 GMT del lunes), suman veintinueve muertos, dieciséis hospitalizados y 39 lesionados que ya han sido dados de alta de los hospitales, tras el siniestro ocurrido el miércoles 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el listado, el más reciente fallecido fue Alí Yael González Aranda, un joven de 18 años que estaba internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

En la víspera, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, había informado sobre la muerte de una persona de 36 años, que estaba ingresada en el Hospital Regional de Zaragoza.

El hombre fue identificado por la Secretaría de Salud como Adolfo Franco Madrigal.

La explosión ocurrió cuando un camión cisterna, con capacidad de 49.500 litros, volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Entre los heridos, se encuentra una niña de dos años que sobrevivió tras ser protegida por su abuela, Alicia Matías Teodoro, quien falleció el sábado por quemaduras en más del 90 % del cuerpo.

La menor en mención, Jazlyn Azulet, fue trasladada al Shriners Hospitals for Children, en Galveston (Texas, EE.UU), de la fundación mexicana Michou y Mau. La niña sufrió quemaduras en el 25 % de su superficie corporal y según la asociación "ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica-estable".

La semana pasada, también se reportó el fallecimiento del chofer del camión de gas, a quien las autoridades de la Ciudad de México acusan de haber provocado el accidente por conducir a "exceso de velocidad".

No obstante, en videos de cámaras de vigilancia en la zona difundidos en medios mexicanos se observa al vehículo circular a una velocidad moderada, previo a la explosión.