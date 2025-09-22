Al menos 21 muertos, la mayoría mujeres y niños, en un bombardeo de aviación de Pakistán

"Tres casas fueron destruidas y murieron 21 personas, entre ellas cuatro hombres, nueve mujeres y ocho niños", confirmó a EFE un oficial de la estación local, Tariq Khan.

El oficial añadió que el bombardeo aéreo se llevó a cabo después de la medianoche y tuvo como objetivo "escondites de militantes".

Según la policía, cinco de los menores tenían entre 10 y 15 años, mientras que tres eran de corta edad. "La zona es remota y aún se están recopilando detalles sobre los heridos", añadió el funcionario.

En la zona surgieron informes contradictorios sobre cómo fueron destruidas las casas y algunos medios de comunicación señalaron que fue el material para fabricar bombas almacenado en las viviendas de los presuntos militantes el que explotó. "No podemos decir que fue un bombardeo aéreo o que explotaron sus explosivos, los militares darán su declaración", dijo a EFE el portavoz de la Policía de Khyber, Zaheer Khan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El funcionario confirmó, no obstante, que tras el ataque los vecinos organizaron protestas en distintos lugares, al denunciar que se trató de un bombardeo aéreo contra viviendas civiles. Imágenes no verificadas que circulan en las redes sociales también muestran a ancianos tribales locales junto con cientos de miembros de tribus protestando contra el incidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) criticó duramente el ataque y exigió una investigación inmediata e imparcial del incidente. "HRCP está profundamente conmocionada al enterarse de que varios civiles, incluidos niños, han muerto presuntamente como resultado de bombardeos aéreos en Tirah".

"El Estado está constitucionalmente obligado a proteger el derecho a la vida de todos los civiles", pero "ha fracasado repetidamente" en su deber de garantizarlo, añadió el organismo humanitario.

El ataque se produce en medio de una intensificación de las operaciones militares contra militantes en Khyber, Bajaur y otras zonas tribales fronterizas con Afganistán. En los últimos meses, Pakistán ha recurrido tanto a bombardeos como al uso de drones para atacar supuestos escondites del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP)

En marzo, al menos diez personas murieron en un ataque aéreo en el distrito de Mardan, que las fuerzas de seguridad identificaron como militantes del TTP, aunque los vecinos aseguraron que eran mujeres y niños de una familia nómada. En mayo, cientos de manifestantes salieron a las calles tras otro supuesto ataque con drones que dejó cuatro niños muertos y cinco heridos en Waziristán del Norte.

Pakistán atraviesa un repunte de la violencia insurgente, con ataques cada vez más frecuentes atribuidos al TTP, mientras Islamabad acusa al gobierno talibán afgano de dar refugio a los combatientes en su territorio, algo que Kabul niega.