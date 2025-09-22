Al menos 49 heridos, dos de ellos críticos, en la colisión de dos ómnibus en Cuba

Según informó la dirección provincial de Salud de Villa Clara en redes sociales, los dos críticos están siendo intervenidos quirúrgicamente por fracturas en el tórax y el cráneo.

Los dos heridos graves presentan, respectivamente, fracturas de pelvis, cadera y tibia, y un trauma craneal.

El suceso se produjo a primera hora de la mañana, cuando chocaron frontalmente los dos vehículos, según medios oficiales.

En uno circulaban trabajadores de la cercana planta de Farmacuba, en Esperanza, y el otro transportaba viajeros que se desplazan entre las localidades de San Juan y Santa Clara.

En los hechos también se vio involucrado un carretón de caballo, según la policía provincial de Tránsito. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Los adultos heridos fueron trasladados al hospital Arnaldo Milián Castro de Santa Clara, mientras que los menores están siendo atendidos en el pediátrico José Luis Miranda de esa misma localidad.

Al lugar se desplazaron efectivos del Sistema Integrado de Urgencias Médicas, bomberos y agentes de tránsito.

Cuba registró en 2024 un total de 7.507 accidentes de tráfico, un 12 % menos que los reportados en el año precedente (8.556), según las estadísticas oficiales más recientes.

Entre las principales causas de la siniestralidad en Cuba se encuentran el mal estado de las calles y carreteras por la falta general de mantenimiento, así como de buena parte del parque automotor, con entre 40 y 70 años de funcionamiento.