Al menos 5 heridos y numerosos daños en campus universitario de Ramala tras redada israelí

"Durante el asalto, las fuerzas ataron y agredieron a cinco miembros personal de seguridad. Dos de ellos permanecen ingresados en el hospital. También allanaron el Consejo Estudiantil donde inspeccionaron su contenido", indicaron.

Otro de los puntos asaltados fue la Facultad de Artes y el Teatro Naseeb Azziz Shaheen, donde las fuerzas israelíes destrozaron murales que condenaban las universidades destruidas en Gaza por los ataques israelíes.

El campus tildó esta agresión israelí de "mensaje agresivo contra la cultura, la creatividad y la humanidad".

Pese a lo que ocurrido, el campus no ha cerrado sus puertas este lunes manteniendo las clases y exámenes que estaban previstos para hoy.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La agencia de noticias palestina, Wafa, también informó de que las fuerzas israelíes arrestaron este lunes a un profesor de la Universidad de Hebrón y un académico que dirigía un comité científico, sin que hayan trascendido de momento más detalles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cisjordania ocupada vive su mayor espiral de violencia desde la Segunda Intifada (2000-2005). En 2024 murieron al menos 491 palestinos en el territorio por fuego israelí, la mayoría milicianos de los campamentos de refugiados, pero también civiles, incluidos al menos 75 menores, según el recuento de EFE.

En lo que va de 2025 más de un centenar de palestinos han muerto en ataques israelíes, 25 de ellos al menos eran menores.