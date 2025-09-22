Al menos tres muertos y 16 heridos por ataque de drones ucranianos en la anexionada Crimea

"Según datos actualizados, como resultado del ataque con drones junto a la localidad de Foros tres personas murieron y 16 resultaron heridas", escribió Axiónov en su canal de Telegram.

El balneario de Foros se hizo famoso mundialmente en agosto de 1991, ya que allí fueron aislados el entonces líder soviético, Mijaíl Gorbachov, y su familia durante la fallida asonada golpista que precipitó la desintegración de la URSS.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó a su vez de que durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea derribaron diez drones sobre el territorio de Crimea y siete sobre la aguas de los mares Negro y de Azov, que bañan la península.

Además, añade el parte castrense publicado en Telegram, otros 97 drones de ala fija fueron derribados sobre nueve entidades de la Federación Rusa.

Más de la mitad de estos drones, 50, fueron abatidos a partes iguales en la regiones de Rostov y Krasnodar, vecinas de Ucrania.

Según las autoridades de Krasnodar, la caída de los fragmentos de un dron provocó un incendio en una subestación eléctrica sin que se registraran víctimas.

El mando militar ruso precisó que los demás aparatos no tripulados derribados la pasada noche fueron destruidos sobre las regiones de Bélgorod (19), Astracán (13), Briansk (7), Yaroslavl (3), Volgogrado (3), Kursk (1) y Vorónezh (1).

El ataque con drones obligó a suspender temporalmente las operaciones en los aeropuertos de las ciudades de Sochi, Yaroslavl, Ivánovo y Volgogrado.