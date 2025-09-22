Alemania presenta a Evelyn Palla como primera mujer al frente de Deutsche Bahn

Schneider presentó a Palla como la elegida tras un proceso de selección iniciado el pasado 15 de agosto, día en que el ministro hizo pública la decisión de la destitución de Richard Lutz, predecesor de la ahora directora general de DB y quien había sido criticado, entre otras cosas, por la falta de puntualidad de los trenes.

"Estoy seguro de que, poco a poco, con usted al frente, vamos a experimentar una nueva Deutsche Bahn", señaló Schneider en referencia a Palla en una rueda de prensa organizada en la capital alemana.

Schneider destacó a Palla como "la mejor candidata" y una responsable que "lo tiene todo para llevar al grupo DB por la senda del éxito".

Además, el ministro se mostró claro respecto a los objetivos contra la actual falta de puntualidad de los trenes.

"Un objetivo con el que me mediré es lograr un cambio claro en el transporte de larga distancia, con una tasa de puntualidad de al menos el 70 % para 2029", dijo Schneider que, a medio plazo, habló de "alcanzar el 80 % y, a largo plazo, el 90 % de puntualidad como referencia".

Lograr estos objetivos es algo que, según el titular de Transportes del Gobierno alemán, se conseguirá ejecutando con eficacia las infraestructuras millonarias que ya se llevan a cabo en beneficio de DB, una compañía 100 % propiedad del Gobierno federal.

Schneider también habló de una DB más ligera, más ágil y más eficaz en la presentación de Palla.

Ella, al igual que Schneider, agradeció a su predecesor Lutz los servicios prestados en los ocho años que estuvo al frente de la compañía, y habló de una "nueva era" para Deutsche Bahn.

"Es hora de un verdadero reinicio, es hora de trabajar juntos con el Gobierno federal, con el consejo de administración y con el sector", señaló Palla, que prometió que en el centro de su acción estará la satisfacción de los clientes.

"Debemos fijar las claves para una verdadera reforma ferroviaria, una agenda para que los clientes estén satisfechos con el ferrocarril, y para ello también necesitamos una nueva cultura de confianza" y "también necesitamos una nueva cultura de cooperación", dijo Palla.

"Nosotros, como DB, haremos nuestros deberes sin excusas", señaló Palla, consciente de que para el éxito de su gestión también precisa numerosos actores con competencias e influencia en los transportes del país, ya sea el Gobierno Federal, los estados federados o los sindicatos del sector.

Deutsche Bahn es, según datos de la propia empresa, una de las mayores compañías ferroviarias del planeta, con 338.000 empleados en todo el mundo, 211.000 de ellos en Alemania.