Argentina, urgida de fondos, espera un 'salvavidas' de Estados Unidos

En una reunión al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra esta semana en Nueva York, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encontrará este martes con Milei, quien el viernes último anticipó que su Administración negocia algún tipo de ayuda con el Tesoro de los Estados Unidos.

Este lunes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó estar "listo para hacer lo necesario" para "apoyar" a Argentina, país al que calificó como un "aliado de importancia sistémica para Estados Unidos en América Latina".

Sin dar más detalles del acuerdo bajo negociación, señaló que "todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa", incluyendo la compra de bonos soberanos argentinos a través del Fondo de Estabilización del Tesoro (ESF, por sus siglas en inglés) o un 'swap' de divisas (contrato bilateral que permite cubrir la exposición al riesgo) entre la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central argentino.

Bessent, que participará de la cita bilateral de ese martes, destacó las oportunidades de negocios en Argentina -que tiene a Estados Unidos como mayor inversor extranjero- y el compromiso de Milei con la disciplina fiscal.

Milei, un economista de ultraderecha que gobierna Argentina desde finales de 2023 y ha señalado a Estados Unidos e Israel como sus principales aliados en materia de política exterior, agradeció este lunes a Trump y Bessent su "apoyo incondicional al pueblo argentino".

Tras varias semanas de fuertes presiones cambiarias y abultados vencimientos de deuda en el horizonte, Argentina necesita con urgencia reforzar sus reservas monetarias.

Solo entre el miércoles y el viernes pasado, el Banco Central argentino vendió 1.100 millones de dólares de reservas para intentar contener el alza en el valor de la divisa estadounidense, al tiempo que las crecientes dudas sobre cómo hará Argentina para afrontar en enero vencimientos de deuda con acreedores privados por 4.400 millones de dólares tumbaron la valuación de los bonos argentinos.

Según datos oficiales, las reservas brutas de Argentina cerraron este lunes en 39.118 millones de dólares, pero expertos privados calculan que las reservas netas son mucho menores, por lo que la dinámica de intervención cambiaria no es sostenible.

Además de negociar la ayuda por parte de los Estados Unidos, el Gobierno de Milei resolvió este lunes no cobrar en forma temporal los derechos de exportaciones a las ventas de granos, carnes y derivados para incentivar así el ingreso de divisas con el objetivo de reforzar las reservas.

Tanto esta medida como las señales de respaldo desde Washington ayudaron a calmar este lunes los nervios en los mercados financieros de Argentina, donde los inversores cuestionan las inconsistencias del programa económico de Milei y, a la vez, temen una derrota del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre que dificulte a futuro a la aprobación de reformas estructurales.

Estados Unidos ya había dado un respaldo fundamental a Argentina para la firma en abril pasado de un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya desembolsó 14.000 millones de dólares para el país suramericano.

Este lunes, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, elogió el compromiso de Estados Unidos para ayudar a estabilizar la economía de Argentina.

"Valoramos la declaración de apoyo de Scott Bessent a Argentina. Esto destaca el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas para la estabilización y el crecimiento, en beneficio del pueblo argentino", señaló a través de redes sociales Georgieva, quien se reunirá este martes con Milei en Nueva York.

Argentina es el mayor deudor del FMI, con una deuda que, según datos del organismo, asciende a 41.789 millones de derechos especiales de giro (equivalentes a unos 57.250 millones de dólares), un 35 % del total de los créditos totales pendientes de cobro por parte del FMI.