Arranca la campaña de las primarias para suceder al líder del partido gobernante de Japón

La elección de un nuevo líder del PLD, que se convertirá de manera automática en el nuevo primer ministro de Japón, se llevará a cabo el próximo 4 de octubre después de que Ishiba anunciara su dimisión a comienzos de mes tras un año de malos resultados electorales.

Los cinco candidatos repiten por segundo año consecutivo, tras presentarse en septiembre pasado al mismo puesto después de que el entonces mandatario, Fumio Kishida, decidiera no optar a la reelección.

Según las últimas encuestas, los favoritos para hacerse con el liderazgo del partido, que viene de perder la mayoría en ambas cámaras del Parlamento, son Sanae Takaichi, exministra de Asuntos Internos de corte conservador, y Shinjiro Koizumi, actual ministro de Agricultura, Bosques y Pesca e hijo del ex primer ministro Junichiro Koizumi.

Takaichi, de hecho, fue la candidata más votada en la primera vuelta de las primarias de 2024, pero perdió en segunda ronda ante Ishiba.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Competirán además por el liderazgo del PLD Toshimitsu Motegi, peso pesado del partido que ha estado al frente de varios ministerios; Takayuki Kobayashi, exministro de Seguridad Económica, y Yoshimasa Hayashi, actual portavoz del PLD y exministro de Exteriores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En una rueda de prensa para dar comienzo formalmente a la campaña, los cinco repasaron sus propuestas, centradas sobre todo en dar un impulso a la economía.

"Los jóvenes están resignados y preocupados porque piensan que no pueden esperar un futuro positivo", lamentó Kobayashi en su discurso.

Motegi, por su parte, prometió dar un relevo a las nuevas generaciones después de dos años, además de asegurar un 30 % de mujeres en su Gobierno.

Tras los decepcionantes resultados electorales de julio, en los que la coalición perdió el control de la Cámara Alta (la Baja ya la perdieron en octubre pasado), uno de los asuntos principales de la campaña será la renovación del partido, que ha dominado la política japonesa desde la posguerra.

Koizumi, que este domingo descartó disolver la Cámara Baja del Parlamento si gana las primarias, dijo hoy en su discurso que tratará de encabezar la "reconstrucción" del PLD.

Por su parte, Takaichi, la otra gran favorita, se centró en la inmigración ilegal y propuso "lavar" el país, quitando "las manchas y la suciedad acumuladas durante mucho tiempo".

Los candidatos competirán por un total de 590 votos, de los que 295 son de parlamentarios del PLD y otros 295 de miembros del partido, con una segunda vuelta si ninguno de ellos logra una mayoría. Las elecciones se celebrarán el próximo 4 de octubre.