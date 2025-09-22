Arranca, sin periodistas, juicio contra el vicepresidente de Sudán del Sur y siete aliados

La primera sesión del juicio de Machar, líder del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLA-IO), y otros siete miembros de esa formación, celebrada por un tribunal especial formado para ese fin, fue difundida en directo, si bien las autoridades impidieron la presencia de periodistas.

La corte decidió aplazar la audiencia hasta mañana, tras escuchar las demandas de los abogados de la defensa, que consideraron "inconstitucional" tanto el juicio contra Machar y lo demás miembros del (SPLA-IO), que asistieron a la sesión, como la formación del tribunal especial.

El abogado principal, Gerry Raimando, argumentó que el tribunal no está legalmente capacitado para juzgar al primer vicepresidente, y aseguró que el acuerdo de paz de 2018 "prevé claramente un Tribunal Híbrido para tratar casos de esta naturaleza".

Por su parte, el representante de la Fiscalía rechazó las demandas de la defensa, al afirmar que el juicio se celebra en conformidad con la Constitución sursudanesa y las clausulas de ese acuerdo que puso fin a tres lustros de guerra civil en el país.

Los cargos contra el vicepresidente sursudanés y los otros siete acusados, incluido el ministro de Petróleo, Puot Kang Chuol, suspendido del cargo junto con Machar el pasado día 11, incluyen asesinato, conspiración, terrorismo, traición, destrucción de propiedad pública y crímenes de lesa humanidad.

La acusación les vincula con los ataques perpetrados entre el 3 y el 7 de marzo pasado por la milicia opositora Ejército Blanco contra el cuartel de Nasir (norte), en el que murieron más de 250 soldados del Ejército sursudanés Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF), uno de sus importantes comandantes, y un piloto de Naciones Unidas que participaba en labores de evacuación.

Machar es acusado de haber autorizado esos ataques, aunque tanto él como su grupo se desvincularon desde un primer momento de la violencia, y la propia milicia del Ejército Blanco le calificó de "traidor", al considerar que ya no ejerce como líder de la oposición.

La Unión de Periodistas de Sudán del Sur (UJOSS, en inglés) denunció este lunes que las autoridades impidieron el acceso de sus miembros al lugar donde se celebra el juicio, permitido únicamente a periodistas de la estatal Corporación de Radiodifusión de Sudán del Sur (SSBC).

"Agradecemos el acceso otorgado a la SSBC, pero nuestros miembros prestan servicios a diversos medios de comunicación y al público, y excluir a los medios independientes socava la imparcialidad y la transparencia", denunció la UJOSS en un comunicado.

Consideró también que "esas restricciones constituyen un ataque a la libertad de prensa y la justicia, garantizada por la Constitución" de Transición de Sudán del Sur de 2011, fecha de la independencia del país.

La primera sesión del juicio se desarrolló en medio de estrictas medidas de seguridad que paralizaron gran parte de Yuba.

Todas las carreteras que conducen al Freedom Hall, donde se celebra el juicio, quedaron cerradas, lo que provocó atascos en las pocas vías abiertas, mientras que la Universidad de Yuba pospuso los exámenes programados en su Campus Oeste, alegando interrupciones relacionadas con los procedimientos judiciales.

Varias organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, han instado a las autoridades de Sudán del Sur a garantizar un juicio justo y transparente, advirtiendo que cualquier percepción de parcialidad podría desestabilizar aún más el país.