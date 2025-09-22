Asamblea General de la ONU contará con la presencia de 89 jefes de Estado y 43 de Gobierno

Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- La Asamblea General de la ONU, que comienza mañana su 80 periodo de sesiones, contará con la participación de 89 jefes de Estado, cinco vicepresidentes, 43 jefes de Gobierno y un príncipe heredero, señaló este lunes el portavoz de la secretaría general, Stéphane Dujarric.