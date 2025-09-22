Asamblea General de la ONU contará con la presencia de 89 jefes de Estado y 43 de Gobierno

El resto de los 193 países con asiento en la ONU estarán representados por sus ministros de Exteriores o por algún funcionario de menor rango.
Se han programado 1.642 reuniones bilaterales entre estas cabezas de delegaciones, mientras que el secretario general, António Guterres, tiene por costumbre entrevistarse con la gran mayoría de jefes de delegaciones durante esta semana, considerada el gran foro de la diplomacia mundial.
Una de las reuniones más esperadas es la que mantendrá Guterres con el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien no habla -ni siquiera por teléfono- desde hace más de diez meses. Trump se ha distinguido en sus nueve meses al frente del Gobierno por sus ataques a las Naciones Unidas.
Con quien es improbable que Guterres se reúna es con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que no ha respondido a sus llamadas desde el 7 de octubre de 2023, cuando tuvo lugar el atentado terrorista de Hamás que Israel utilizó para declarar una guerra contra Gaza de magnitud desconocida en este siglo.
Netanyahu, que también se ha caracterizado por sus ataques a la ONU y todas sus agencias, tiene previsto tomar la palabra el viernes, uno de los discursos más esperados de la semana.