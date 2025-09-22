Atacan instalaciones militares en el sur de México por caso Ayotzinapa

El acto de protesta se llevó a cabo luego de un bloqueo total en la Autopista del Sol México a Acapulco, sitio en el que se desarrolló un mitin en memoria de los estudiantes de la escuela Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, quienes fueron asesinados el 12 de diciembre de 2011 por elementos de la policía federal.

Al concluir el mitin, el convoy de 25 autobuses -que trasladaba a estudiantes normalistas de diferentes partes del país, así como a familiares de los 43 desaparecidos- se dirigió sobre el bulevar de regreso a la ciudad de Tixtla, pero se estacionó sobre los carriles centrales frente a la 35 Zona Militar.

De una de las unidades descendieron 20 normalistas, algunos de ellos se dedicaron a pintar consignas en los muros de las instalaciones militares, mientras que otro grupo se dirigió al otro extremo del acceso vehicular para lanzar petardos hacia el interior de la zona militar y a una torre de vigilancia.

El lanzamiento tuvo un total aproximado de 30 explosivos artesanales, lo que provocó un ligero incendio al interior de las instalaciones.

Entre las consignas inscritas se leía “La lucha de una madre nunca se termina”, “En nuestra normal rural tenemos memoria: nos faltan 43”, “Ni perdón ni olvido” y “+43”.

Desde el interior de la zona militar, soldados emitieron un audio con el que solicitaron a los manifestantes realizar una protesta pacífica, aunque minutos más tarde los militares lanzaron bombas de gas lacrimógeno, las cuales tenían como objetivo dispersar a los normalistas.

Como parte de las protestas previas al undécimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el martes el comité de madres y padres de los normalistas desaparecidos planea manifestarse en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, ubicado en el municipio de Iguala.

El próximo 26 de septiembre se cumplirán 11 años de la desaparición de los jóvenes normalistas y hasta el momento no se ha esclarecido el caso, aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha prometido “nuevas líneas de investigación” que ayuden a saber el paradero de los estudiantes.

El caso Ayotzinapa ocurrió durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.