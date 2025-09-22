Australia investiga a gigante de comunicaciones por fallo de conexión vinculado a muertes

"Los australianos deben poder contactar con los servicios de emergencia siempre que necesiten ayuda. Esta es la responsabilidad fundamental que todo proveedor tiene con el público. Cuando una llamada de emergencia no se conecta, las consecuencias para la salud y la seguridad pública pueden ser devastadoras", apunta en un comunicado la Autoridad para Medios y Comunicaciones de Australia (ACMA, en inglés).

Optus, la segunda empresa de telecomunicaciones más grande de Australia, admitió el pasado viernes un "fallo técnico" del sistema registrado el jueves durante 13 horas y que afectó principalmente a los estados de Australia del Sur, Australia Occidental y el Territorio Norte.

Más de 600 llamadas de emergencia -al número 000- no se pudieron atender durante este periodo, durante el cual perdieron la vida cuatro personas, según dijo ayer el director ejecutivo de Optus, Stephen Rue.

"Tenemos que considerar la respuesta (al fallo), pero habrá consecuencias", declaró hoy durante una rueda de prensa la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, al subrayar que la compañía "tendrá que rendir cuentas".

La directora de la ACMA, Nerida O'Loughlin, dijo este lunes en la misma rueda de prensa que la ministra Wells que Optus no informó sobre el fallo en el sistema hasta el viernes, una vez ya se había resuelto el problema, por lo que no se siguieron los procesos establecidos.

Por su parte, la Policía de la ciudad de Adelaida, capital de Australia del Sur y una de las zonas afectadas por el fallo en el teléfono de emergencia, indicó el domingo en un comunicado que "parece poco probable" que la caída del sistema contribuyera a la muerte de un bebé de 8 semanas, según los informes preliminares.

Una mujer de 68 años en Adelaida y dos hombres en Perth, de 74 y 49 años, también murieron durante el fallo.

No es la primera vez que Optus sufre un problema de este tipo.

En 2023, ACMA determinó que 2.145 personas se vieron afectadas durante una caída del sistema de 12 horas en noviembre de 2023, que resultó en una multa a la empresa con 12 millones de dólares australianos (7,9 millones de dólares estadounidenses o más de 6,2 millones de euros).

"Quiero reiterar mi profundo pesar por la triste pérdida de vidas de cuatro personas, que no pudieron llegar a los servicios de emergencia en su momento de necesidad (...) Lo que puedo asegurarles es que se están tomando y se tomarán medidas para garantizar que esto no vuelva a suceder", prometió ayer el director de la compañía en un comunicado.