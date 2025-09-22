BBVA mejora su oferta un 10 % para convencer de su opa a los accionistas del Sabadell

El BBVA, uno de los bancos más importantes de España, con una amplia presencia internacional, informó de ello este lunes en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español.

Previamente, el banco ofrecía una acción nueva de BBVA y 70 céntimos de euro en efectivo por cada 5,5483 títulos del banco catalán.

El consejo de administración del Banco Sabadell rechazó por unanimidad el pasado 12 de octubre la opa hostil del BBVA por la entidad al considerar que la oferta resultaba "insuficiente" e "infravalora muy significativamente" al banco catalán, por lo que recomendaba a sus accionistas no aceptar el canje ofrecido.

En un comunicado de este lunes, el presidente de BBVA, Carlos Torres, destacó que con esta mejora ponen "en manos de los accionistas de Banco Sabadell una oferta extraordinaria, con una valoración y un precio históricos, y la oportunidad de participar del enorme valor generado con la unión".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La oferta supone valorar la acción de Sabadell a 3,39 euros por acción, es decir, en niveles máximos en más de una década.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El valor equivalente actual de la oferta se ha incrementado en un 60 % desde el día anterior a que se hiciera pública la existencia de conversaciones de fusión, el 29 de abril de 2024, pasando de los 12.2002 millones de euros de la oferta a dicha fecha a 19.500 millones actuales, dice el BBVA.

Tras el incremento de la oferta, el consejo de administración de BBVA acordó renunciar tanto a la posibilidad de realizar nuevas mejoras como a la de ampliar el plazo de aceptación.

Los accionistas de Banco Sabadell que hayan acudido al canje se beneficiarán igualmente de las nuevas condiciones mejoradas de la oferta.

BBVA presentará hoy la solicitud de autorización de la modificación de la oferta, junto con el suplemento al folleto explicativo, además del informe de un experto independiente que acredita la mejora de la contraprestación.

La Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell considera "totalmente insuficiente" la oferta mejorada que ha puesto sobre la mesa el BBVA y aseguró este lunes que no valorará ningún canje que no supere una prima del 30 % por sus acciones.

La asociación pide además a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que aclare cuanto antes cuál sería el criterio que se utilizaría para fijar el precio de una eventual segunda opa, que se pondría en marcha en caso de que la actual se quede por debajo del 50 % de aceptación.

Desde el pasado lunes 8 de septiembre y hasta el 7 de octubre los accionistas de Sabadell tienen de plazo para aceptar la oferta de compra del BBVA.

El Sabadell ha asegurado hasta ahora que ningún accionista minoritario con sus títulos depositados en la entidad, alrededor de un 80 %, ha aceptado la oferta del BBVA.

Por otra parte, el inversor mexicano David Martínez, uno de los principales accionistas de Banco Sabadell, con un 3,86 % del capital, aseguraba el pasado 12 de septiembre que no tenía intención de aceptar la opa del BBVA y pedía a este banco que haga una "oferta competitiva".