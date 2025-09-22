Bélgica aboga por sancionar a Israel para "torcerle un poco el brazo" al Gobierno

"Reconocemos de manera muy clara al Estado de Palestina, la legitimidad del pueblo palestino a ver ese Estado. Lo formalizaremos administrativa y legalmente en un segundo tiempo, pero por eso estamos muy orgullosos de figurar entre las naciones que hoy darán un paso oficial suplementario de reconocimiento", declaró hoy el jefe de la diplomacia belga en una entrevista en la emisora RTL.

Prévot se expresó de esa forma antes de viajar a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde Bélgica reconocerá de manera "política" a Palestina como Estado, adhiriéndose a una declaración promovida por Francia y Arabia Saudí.

Ese apoyo político a Palestina llegará un día después de que el Reino Unido, Australia y Canadá, tres países tradicionalmente aliados de Israel, dieran el paso histórico de reconocer el Estado palestino, un movimiento al que horas después se sumó Portugal.

Bélgica formalizará legalmente ese reconocimiento más adelante, en un futuro "sin plazos" y cuando Hamás entregue a los rehenes israelíes y desaparezca del escenario político, como fruto del pacto alcanzado por el Gobierno de coalición belga.

"Lo importante es tener un mensaje fuerte en el plano de la escena internacional sobre el reconocimiento que Bélgica quiere conferir al Estado de Palestina", dijo Prévot.

El ministro belga, no obstante, subrayó que la urgencia no está en el reconocimiento "si lo que se quiere es llevar comida a esas bocas que gritan hambre, a esos niños que mueren de inanición, a esas mujeres y ciudadanos que esperan en Gaza ayuda humanitaria".

"Es por medio de sanciones contra el Gobierno israelí, al que hay que torcerle un poco el brazo para que finalmente la ayuda humanitaria pueda difundirse masivamente en Gaza, como debemos actuar", agregó Prévot, quien recordó que "Bélgica figura hoy en el pelotón de cabeza de los países europeos que aplican las sanciones más severas contra el Gobierno israelí, para que finalmente podamos esperar un impacto en el plano de la situación humanitaria".