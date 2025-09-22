Brasil endurece la contención de gastos para cumplir su meta de déficit fiscal

La contención de gastos ascenderá a 12.100 millones de reales (unos 2.265 millones de dólares/1.920 millones de euros), un 13 % más que las previsiones del pasado julio, según el informe, elaborado por los Ministerios de Hacienda y Planificación.

La meta del Gobierno es alcanzar un déficit primario (antes del pago de los intereses) cero para este año, con un margen de tolerancia del 0,25 %.

Al presentar el informe en Brasilia, el secretario ejecutivo de Hacienda, Dario Durigan, admitió una "gran preocupación" por el efecto de la desaceleración de la economía brasileña en la recaudación de impuestos, según declaraciones recogidas por medios locales.

En julio pasado, Brasil registró un déficit fiscal del 7,86 % del PIB acumulado en los últimos doce meses, mientras que la deuda pública se ubicó en el 77,6 % del PIB.

La economía brasileña se expandió un 3,4 % en 2024, aunque para este año el mercado financiero y el Gobierno proyectan un frenazo y calculan que el país crecerá en torno al 2,3 %.

Uno de los principales factores que está contribuyendo al frenazo de la economía son los tipos de interés, que se sitúan en el 15 %, el nivel más alto desde 2006, en un intento del Banco Central de controlar la inflación, que ha llegado al 5,13 % interanual.