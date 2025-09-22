Canadá dice que formaría parte de una fuerza multinacional de paz europea en Palestina

Es la primera vez que Canadá señala que estaría dispuesta a contribuir con personal a una posible fuerza multinacional de paz en los territorios palestinos ocupados por Israel.

En un evento organizado por el laboratorio de ideas Consejo de Relaciones Exteriores (CRE) en Nueva York, Carney fue preguntado sobre el desarme de Hamás después de que, el domingo, Canadá reconociese oficialmente el Estado de Palestina.

Carney aseguró que hay "muchas propuestas" sobre el despliegue de fuerzas multinacionales que asegurarían el desarme de Hamás y la adopción de reformas democráticas, condiciones que Canadá ha puesto para normalizar las relaciones diplomáticas con las autoridades palestinas.

El primer ministro canadiense dijo que una de las propuestas es una fuerza multinacional formada por "una combinación de estados árabes y europeos de la cual Canadá sería parte" para asegurar la paz y "avanzar el proceso" democrático.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Carney también aseguró que el reconocimiento canadiense del Estado de Palestina, que realizó el domingo en coordinación con el Reino Unido y Australia, entre otros países, "no es una panacea".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Pero a nuestro juicio, es necesario. Y es el juicio de muchos otros países en el mundo, que tenemos que empujar ahora por la posibilidad de que la autodeterminación del pueblo palestino esté siendo eliminada, en total violación de la Carta de las Naciones Unidas y de las leyes internacionales", añadió el líder canadiense.