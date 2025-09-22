Carney dice que Canadá no quiere estar mirando X para enterarse de las políticas de Trump

Carney, que se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, ofreció declaraciones en un evento del laboratorio de ideas Consejo de Relaciones Exteriores (CRE), donde también comparó la volatilidad actual de EE.UU. con la estabilidad de la Unión Europea (UE), con quien Canadá tiene un acuerdo de libre comercio.

"Una de las características de la Unión Europea es que es un sistema basado en normas, a veces tiene demasiadas normas y se aplican demasiadas, pero sigue siendo un sistema basado en normas", explicó.

El líder canadiense explicó que la eliminación de las barreras comerciales internas en Canadá permitirá compensar los efectos negativos de las restricciones al comercio que Estados Unidos ha impuesto desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de este año.

Sobre la revisión del T-MEC, que se realizará en 2026, Carney reconoció que Canadá se ha beneficiado de los acuerdos de libre comercio de Norteamérica durante las pasadas décadas y que les gustaría mantener la situación en el futuro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Hay una versión del T-MEC muy atractiva, para EE.UU., Canadá y obviamente para México, que puede ser desarrollada", declaró para señalar en otro momento: "Nos gustaría pensar que llegaremos a un momento con EE. UU. en el que tendremos nuevas normas como parte del T-MEC, o una confirmación de que estas son las reglas de conducta en el T-MEC".