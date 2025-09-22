Casi un centenar de ayuntamientos franceses izan la bandera palestina pese a prohibición

De acuerdo a los cálculos de la cartera de Interior, al menos 86 ayuntamientos alzaron la enseña verde, blanca, negra y roja horas antes de que el presidente francés, Emmanuel Macron, oficialice el reconocimiento en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Entre los ayuntamientos franceses que también se sumaron a estos gestos, además de las citadas Nantes y Lyon, que tienen respectivamente un alcaldesa socialista y un alcalde ecologista, se sumaron también las municipalidades de Saint-Denis, Gennevilliers o Malakoff, entre muchas otras, según detalló la cadena pública Franceinfo.

"Nantes acompaña esta decisión histórica de la República francesa izando, esta jornada, la bandera palestina", señaló la líder del ejecutivo local de esa ciudad, Johanna Rolland, en su cuenta de X, un mensaje que acompañó con una foto de la bandera palestina ondeando en la fachada de su Ayuntamiento.

En París, alrededor de las 18:00 horas (16:00 GMT) también se realizó un intento de colocación de la bandera palestina, en contra del criterio de la alcaldesa de la capital, la socialista Anne Hidalgo, según reportaron medios locales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La acción fue obra de representantes de otras formaciones de izquierdas y de militantes propalestinos, pero la bandera apenas duró media hora antes de ser retirada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La pasada noche, en la torre Eiffel se habían iluminado tanto la bandera de Palestina como la de Israel, acompañadas por una paloma de la paz, en un mensaje de apoyo a la solución de los dos Estados, a iniciativa del Ayuntamiento.

El ministro de Interior, que está en funciones desde la dimisión del Ejecutivo el pasado día 9, había justificado la prohibición de izar la bandera palestina en la necesidad de mantener la neutralidad del servicio público y de la no injerencia en la política exterior francesa, por ser competencia exclusiva del Estado y no de las administraciones locales.

En consecuencia, Retailleau, que es miembro de Los Republicanos (LR), un partido que se ha mostrado en parte crítico con la decisión de Macron de reconocer el Estado palestino, había dado como directriz a los prefectos (delegados del Gobierno) de que recurrieran a la Justicia contra los alcaldes que hicieran ese gesto de apoyo a Palestina.