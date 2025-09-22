Comienza el juicio contra un exjuez hondureño acusado de extorsión por el fiscal general

El proceso se desarrolla en el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de Tegucigalpa y se extenderá hasta el viernes, informó a periodistas la portavoz del tribunal, Bárbara Castillo.

El 17 de agosto de 2024, el fiscal general ordenó la captura de Vallecillo, quien se desempeñaba como coordinador del Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, por supuestamente utilizar su nombre y el de otros fiscales para extorsionar a personas investigadas por corrupción.

Al momento de su arresto, el exjuez fue sorprendido en un acto presuntamente flagrante, cuando, junto con el abogado Nelson Sierra, recibía tres millones de lempiras (unos 114.800 dólares) como parte de un presunto esquema extorsivo.

Según el Ministerio Público (Fiscalía), los acusados habrían presionado a un testigo protegido para evitar la presentación de un requerimiento fiscal en su contra, bajo la amenaza de ser imputado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En octubre pasado, Vallecillo solicitó acogerse a un procedimiento abreviado, tras admitir su culpabilidad con el fin de reducir su condena, pero la petición fue denegada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El caso de Vallecillo ha implicado a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, quien en agosto de 2024 dijo a los periodistas que "para nosotros como jueces supremos del Poder Judicial esto es un fuerte golpe que hemos recibido, definitivamente algo que no esperábamos".

El Poder Judicial hondureño, en el que gran parte de la población desconfía, ha estado históricamente marcado por denuncias de corrupción de jueces y magistrados a lo largo de distintos gobiernos.