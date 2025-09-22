Croacia ordena sacrificar 10.000 cerdos por un nuevo brote de peste porcina africana

El ministro de Agricultura, David Vlajcic, ha confirmado que el sacrificio será indispensable y que el mayor brote de la enfermedad se registra en la granja de la compañía Belje Sokolovac de Barania, que el virus se ha detectado también en Nemetin, cerca de Osijek, asimismo en el este del país.

"Nos enfrentamos al mayor brote de esta enfermedad en Croacia hasta la fecha. La misma continúa propagándose a pesar de todas las medidas adoptadas solo por culpa del factor humano, la irresponsabilidad y las actividades ilegales2, declaró el ministro.

Desde 2023 Croacia ha perdido 41.000 cerdos por la PPA, cifra que, junto a los sacrificios de esta semana, subirá hasta más de 51.000, lo que supone cerca del 5 % de la población porcina del país.

"Si no tomamos medidas decisivas, muy pronto nos encontraremos en una especie de aislamiento dentro de la Unión Europea, lo que supondría un daño inconmensurable para la porcicultura croata, y es algo que no vamos a permitir", advirtió.

