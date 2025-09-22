Dimite el presidente de la Asamblea Nacional de la República Democrática del Congo

"Reiterando mi lealtad a la nación congoleña, a mi familia política y a su líder, quiero anunciarles, con toda responsabilidad, sin debate ni votación, que he dimitido de mis funciones de presidente de la Asamblea Nacional", declaró Kamerhe al comparecer ante los presidentes de los grupos parlamentarios, según reportan medios locales.

En su alocución, el dirigente político hizo referencia a la petición firmada por 262 diputados contra él y otros miembros de la mesa de la cámara, la mayoría de ellos de la Unión por la Democracia y el Progreso Social (UDPS), partido del presidente del país, Félix Tshisekedi, integrado en una coalición, la Unión Sagrada.

Kamerhe presentó su dimisión antes de que el plenario de la cámara examinara el informe elaborado por una comisión creada para evaluar la moción y votara sobre ella.

"Una lectura minuciosa de esta iniciativa muestra que lo esencial de las preocupaciones planteadas gira en torno al trato que se reservará a los honorables diputados", señaló Kamerhe, al rechazar las acusaciones contra él por un presunto "bloqueo de la mejora de las condiciones de trabajo y del bienestar" de los parlamentarios.

El hasta ahora presidente de la Asamblea afirmó que la moción está "manchada de irregularidades" y defendió las medidas tomadas para "reducir el tren de vida de las instituciones" y así "apoyar mejor los esfuerzos de guerra" en el este del país, donde grupos armados combaten con el Ejército.

Kamerhe hizo este anuncio después de que los desacuerdos en el seno de la coalición y la inestabilidad en el Gobierno del país llevaran al presidente Tshisekedi a remodelar el Ejecutivo el pasado agosto, en un aparente esfuerzo por reforzar el consenso.