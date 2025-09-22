Dinamarca plantea cinco condiciones para reconocer a un Estado palestino

"Se trata de lograr la liberación de los rehenes. Se trata de conseguir el desarme de Hamás. Se trata de que Hamás no desempeñe en el futuro un papel en el gobierno de Gaza y se trata finalmente de mantener a la Autoridad Palestina en el sendero de la reforma", declaró al medio danés DR.

La quinta condición es que debe existir la "certeza" de que "un futuro Estado palestino estará desmilitarizado", enfatizó, antes de participar en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Rasmussen agregó que estas condiciones están en línea con lo que demandan otros países y aseguró que su Gobierno "quiere reconocer" a un Estado palestino, pero que "depende de los palestinos" cumplir los requisitos necesarios.

Todavía en agosto, la primera ministra Frederiksen había declarado que su Gobierno estaba a favor de reconocer a un Estado palestino, pero que no era posible hacerlo sin la garantía de un reconocimiento mutuo entre ese Estado e Israel, entre otras condiciones.

Sin embargo, este mes Rasmussen afirmó que en vista de las circunstancias no se le puede dar un "derecho a veto" a Israel.

Reino Unido, Australia, Portugal y Canadá reconocieron este domingo a un Estado palestino y está previsto que se les sumen esta semana otros como Francia.