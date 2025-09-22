Mundo

Dinamarca plantea cinco condiciones para reconocer a un Estado palestino

Berlín, 22 sep (EFE).- El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, planteó este lunes cinco condiciones indispensables para que su Gobierno esté dispuesto a reconocer a un Estado palestino, después de que a principios de mes el Ejecutivo de la primera ministra socialdemócrata Mette Frederiksen eliminase el requisito de que Israel dé su aprobación a este paso.

Por EFE
22 de septiembre de 2025 - 13:50
"Se trata de lograr la liberación de los rehenes. Se trata de conseguir el desarme de Hamás. Se trata de que Hamás no desempeñe en el futuro un papel en el gobierno de Gaza y se trata finalmente de mantener a la Autoridad Palestina en el sendero de la reforma", declaró al medio danés DR.

La quinta condición es que debe existir la "certeza" de que "un futuro Estado palestino estará desmilitarizado", enfatizó, antes de participar en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Rasmussen agregó que estas condiciones están en línea con lo que demandan otros países y aseguró que su Gobierno "quiere reconocer" a un Estado palestino, pero que "depende de los palestinos" cumplir los requisitos necesarios.

Todavía en agosto, la primera ministra Frederiksen había declarado que su Gobierno estaba a favor de reconocer a un Estado palestino, pero que no era posible hacerlo sin la garantía de un reconocimiento mutuo entre ese Estado e Israel, entre otras condiciones.

Sin embargo, este mes Rasmussen afirmó que en vista de las circunstancias no se le puede dar un "derecho a veto" a Israel.

Reino Unido, Australia, Portugal y Canadá reconocieron este domingo a un Estado palestino y está previsto que se les sumen esta semana otros como Francia.

