Dominado el 70 % del incendio en el sur de Portugal con nueve heridos leves

En una rueda de prensa, Gomes precisó que los heridos leves son seis bomberos y tres civiles y que, pese a que las llamas están controladas en buena parte, las autoridades vigilan de cerca para que no se reactiven.

Mientras, el fuego sigue avanzando por un frente de 8 kilómetros que todavía no ha sido dominado.

Según los últimos datos de la ANEPC, hay 523 bomberos desplegados, apoyados por 185 vehículos terrestres y diez medios aéreos.

Este incendio está afectando una porción de la llamada 'Mata Nacional' de Barão de São João, que es una zona natural protegida.

Gomes agregó que durante la jornada de ayer las autoridades evacuaron a algunas personas de sus casas, que han pasado la noche en refugios habilitados en Aljezur y Lagos y que ya han vuelto a sus domicilios.