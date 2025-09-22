Dos fallecidos en Cataluña (España) al arrastrar su coche las intensas lluvias

Según han informado los Bomberos, el cadáver localizado hoy está pendiente de identificar, aunque podría ser el del hombre que buscan desde ayer, cuando la crecida de un cauce arrastró el coche en el que viajaba con su hijo, de unos once o doce años, cuyo cuerpo sin vida ya fue hallado anoche.

Más de un centenar de efectivos de los Bomberos de Cataluña han participado hoy en el dispositivo de búsqueda de este segundo cadáver, que se ha llevado a cabo de forma intensiva por sectores en los primeros seis kilómetros, desde el último punto en que se les vio, en la urbanización Monterrey del municipio de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) hasta Sant Pere de Riudebitlles, donde anoche se localizó el cuerpo sin vida del hijo.

La riera que arrastró el coche en el que viajaban padre e hijo es una zona inundable que acostumbra a estar casi seca durante buena parte del año, con agua que llega hasta uno o dos centímetros de altura, aunque ayer, debido al aguacero, tuvo una rápida crecida que alcanzó entre los dos metros y medio y los tres metros de altura.

Las fuertes lluvias que descargaron ayer domingo, que dejaron en el entorno de Barcelona más de cien litros por metro cuadrado, hicieron aumentar el caudal de la riera de Mediona de forma súbita.

Al parecer, el padre decidió cruzar la riera con el coche a pesar de que algunas personas se lo desaconsejaron y se vio sorprendido por la crecida repentina del río, según explicó anoche la consellera de Interior del Gobierno catalán, Núria Parlon.

Sobre las 18:30 horas, un testigo avisó a los servicios de emergencias de que un coche estaba siendo arrastrado por el agua de la riera y de que en su interior viajaban dos personas. EFE.