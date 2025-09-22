Dos sismos de magnitud 5,3 y 4,7 sacuden la costa sur de Perú, sin reportes de daños

Lima, 22 sep (EFE).- Dos sismos, de magnitud 5,3 y de 4,7, sacudieron este lunes dos regiones cercanas ubicadas en la costa sur de Perú, sin que se reporten daños personales o materiales hasta el momento, según informó el Centro Sismológico Nacional.