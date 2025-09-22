Mundo

Dos sismos de magnitud 5,3 y 4,7 sacuden la costa sur de Perú, sin reportes de daños

Lima, 22 sep (EFE).- Dos sismos, de magnitud 5,3 y de 4,7, sacudieron este lunes dos regiones cercanas ubicadas en la costa sur de Perú, sin que se reporten daños personales o materiales hasta el momento, según informó el Centro Sismológico Nacional.

Por EFE
22 de septiembre de 2025 - 17:35
El movimiento telúrico de 5,3 se registró en la localidad de Nazca a las 13:46 hora local (18:46 GMT) con epicentro en el mar, a 39 kilómetros al sur de la ciudad de Marcona, en la región de Ica, y a una profundidad de 21 kilómetros, según detalló el Instituto Geofísico Peruano (IGP).

El sismo tuvo una intensidad III-IV en el distrito de Marcona, lo que significa que fue sentido entre leve y moderado por la población.

Poco antes, a las 13:38 hora local, se produjo otro sismo de magnitud 4.7 en la región de Arequipa, limítrofe con Ica, cuyo epicentro se ubicó a 32 kilómetros al oeste de Lomas, en la provincia de Caravelí, y se sintió como leve.

El sur peruano es una de las regiones con mayor actividad sísmica en el país porque se encuentra frente a la placa submarina de Nazca.

Perú está en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial, y el último terremoto devastador que sufrió se produjo en 2007 en Ica, con un saldo de 500 muertos y millones de dólares en pérdidas materiales.

