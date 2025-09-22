El aeropuerto de Berlín aún registra retrasos de más de una hora tras el ciberataque

"Hay considerables limitaciones y retrasos ahora mismo porque hay muchos viajeros", dijeron a EFE fuentes del aeropuerto de la capital alemana, que hablaron de demoras de "más de una hora".

"Los retrasos varían de vuelo a vuelo", precisaron desde el aeropuerto, que en su página de Internet mantiene el siguiente mensaje: "Debido a un problema técnico en un proveedor de servicios se producen largos tiempos de espera. Por favor, utilice la facturación 'online', el autoservicio de facturación y la entrega rápida de maletas".

La mayoría de los vuelos programados este lunes presentan retrasos variables en la página de Internet del aeropuerto, donde no se observan cancelaciones.

Tras un domingo en el que los responsables del aeropuerto berlinés dieron cuenta de una situación estabilizada, este lunes se hacía notar la afluencia de viajeros al lugar tras el maratón de Berlín, que atrajo a decenas de miles de personas de más de un centenar de países.

"La situación informática no ha cambiado y los trabajadores de las aerolíneas hacen la facturación manualmente, pese a "que las compañías han puesto en marcha alternativas y a que el 'check-in' de autoservicio funciona sin retrasos", plantearon las fuentes del aeropuerto.

El aeropuerto de Berlín es una de las grandes infraestructuras aeroportuarias europeas que se ha visto afectada por el ciberataque a la empresa Collins Aerospace, proveedora de sistemas de facturación y embarque a varias aerolíneas en aeropuertos de todo el mundo.