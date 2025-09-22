El alcalde de la histórica ciudad rusa de Vladímir arrestado por un caso de soborno

La investigación estableció que Naúmov, de 45 años, facilitó el nombramiento de miembros de un grupo delictivo como directivos de la empresa funeraria municipal, según el comunicado publicado en la página web del Departamento del CIR para la región de Vladímir, cuya capital es la ciudad homónima y se encuentra a poco más de 200 kilómetros al este de Moscú.

Posteriormente, el alcalde promovió una normativa reguladora de los servicios funerarios que restringía los derechos de otros prestadores, por lo que recibió un soborno de no menos 1,1 millones de rublos (casi 13.550 dólares al actual tipo de cambio).

"Se realizaron registros en el domicilio y lugar de trabajo del acusado, y se incautaron dinero en efectivo, joyas, un coche de lujo y otros objetos", añade el comunicado.

El alcalde se arriesga a recibir una pena de hasta 15 años de prisión y el pago de multas de hasta 90 veces del monto de sobornos recibidos.

Una quincena de alcaldes rusos ha sido procesada en la última década por estafa, corrupción, abuso de poder y negligencia.