El DAX 40 de Fráncfort baja un 0,48 % arrastrado por las compañías automovilísticas

Fráncfort (Alemania), 22 sep (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort bajó este lunes un 0,48 % arrastrado por la fuerte caída en bolsa de las compañías automovilísticas alemanas después de que Volkswagen y Porsche revisaran a la baja sus pronósticos de beneficio.