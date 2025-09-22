El DAX 40 de Fráncfort baja un 0,48 % arrastrado por las compañías automovilísticas

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort perdió un 0,48 %, hasta 23.527,05 puntos.
El grupo Volkswagen y Porsche revisaron ambas a la baja sus pronósticos de beneficio el viernes después del cierre de la bolsa porque el fabricante de deportivos quiere mantener los modelos con motor de combustión y abandona algunos proyectos de modelos eléctricos, lo que va a causar depreciaciones y costes.
Porsche SE, que agrupa las participaciones en el grupo VW y en el fabricante de deportivos, cedió un 8,2 %, hasta 32,26 euros.
Porsche bajó un 7,2 %, hasta 40,53 euros, y Volkswagen cayó un 7,1 %, hasta 90,38 euros.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La compañía de energía RWE subió un 2,4 %, hasta 36,31 euros, Siemens Energy, matriz de Gamesa, ganó un 1,8 %, hasta 96,92 euros.
El fabricante de motores para aviones MTU Aero Engines avanzó un 1 %, hasta 362,70 euros, y el fabricante de armamento Rheinmetall lo hizo un 0,6 %, hasta 1.940 euros.