El Ejército israelí reforzará con tropas todas las fronteras durante el año nuevo judío

"De acuerdo con la evaluación de la situación multi-escenario, se decidió reforzar y preparar decenas de compañías para el entrenamiento de combatientes para misiones defensivas en los diversos sectores durante las festividades del Tishrei (el primer mes del calendario hebreo, que suele darse entre septiembre y octubre)", recoge el texto.

El Ejército reforzará así la preparación para el combate de sus fuerzas de mar, aire y tierra.

Israel tiene tropas en la Franja de Gaza y Cisjordania, pero también en varias posiciones que ocupa en el sur de Líbano y la zona desmilitarizada tras la frontera con Siria. Además, tiene frentes de confrontación abiertos con la Resistencia Islámica de Irak, los hutíes de Yemen e Irán, país al que culpa de armar e impulsar a los demás.

Según el diario The Times of Israel, los reclutas permanecerán desplegados hasta mediados de octubre.

Uno de los primeros festivos del Tishrei será el año nuevo judío, que comienza en la noche de este lunes y concluirá en la del miércoles.

A raíz de estas celebraciones la presencia policial ha crecido notablemente en ciudades israelíes como Jerusalén, donde es visible el aumento de vehículos de la Policía, entre otros, en la frontera entre el oeste de la ciudad (israelí) y el este (palestino, pero ocupado y anexionado por Israel).