El euro sube y se acerca a los 1,18 dólares

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1766 dólares, frente a los 1,1765 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1781 dólares.

La confianza del consumidor en la zona del euro subió en septiembre 0,6 puntos, hasta -14,9 puntos.

A su vez, el gobernador del Banco de Letonia, Martins Khazaks, y el del Banco Central de Malta, Edward Scicluna, consideraron el fin de semana que los tipos de interés en la eurozona son adecuados y no hay prisa por bajarlos, declaraciones que han podido apoyar la cotización del euro porque en EE.UU. se espera que bajen los tipos de interés con mucha probabilidad.

El gobernador del Banco central de Portugal, Mario Centeno, dijo el viernes a la agencia Bloomberg que el BCE no debería tolerar mucho tiempo una inflación por debajo del 2 %, opinión que refleja su preferencia por un recorte de tasas de interés.

Además, la agencia de medición de riesgos Fitch mejoró el viernes la calificación de crédito de Italia a BBB+ desde BBB por primera vez en cuatro años, porque considera que ha mejorado la estabilidad política del país y que la primera ministra, Giorgia Meloni, reduce el déficit presupuestario.

La moneda única se cambió hasta el mediodía en una banda de fluctuación entre 1,1726 y 1,1786 dólares.