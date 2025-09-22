El FMI elogia el compromiso de EE.UU. para estabilizar la economía de Argentina

"Valoramos la declaración de apoyo de Scott Bessent a Argentina. Esto destaca el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas para la estabilización y el crecimiento, en beneficio del pueblo argentino", escribió Georgieva en X.

El secretario estadounidense aseguró horas antes que contemplan "todas las opciones" y que está "listo para hacer lo necesario" para apoyar a Argentina, a quien EE.UU. considera un aliado, así como al Gobierno del presidente, Javier Milei.

Entre otras cosas, propuso la compra directa de pesos argentinos con dólares estadounidenses, la compra de deuda a través del Fondo de Estabilización del Tesoro (ESF, por sus sigla en inglés) y el establecimiento de acuerdos de intercambio de divisas entre bancos centrales. Aunque aseguró que no solo se limitan a eso.

Argentina atraviesa por un momento financiero complicado, donde el peso argentino ha acelerado su derrumbe y el Banco Central argentino ha tenido que vender reservas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En medio de todo esto, el Gobierno de Milei, presionado política y económicamente, enfrenta las elecciones legislativas del próximo mes de octubre en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados argentina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En agosto pasado, Argentina recibió 2.000 millones de dólares del FMI como parte del programa de facilidades extendidas firmado en abril.

Ese programa prevé préstamos por un total de 20.000 millones de dólares, de los cuales 12.000 millones fueron desembolsados de forma inmediata y permitieron al país suramericano flexibilizar sus controles cambiarios.

Según datos del organismo, la deuda de Argentina actualmente asciende a 40.260 millones de derechos especiales de giro (equivalentes a unos 54.753 millones de dólares, un 34 % del total de los créditos pendientes de cobro por parte del FMI), un lastre que, con los nuevos préstamos previstos, no hará más que crecer.

A pesar de la situación en Argentina, el Fondo ha defendido que sigue colaborando "estrechamente" con el Gobierno de Milei para aplicar el programa a pesar de la dura derrota electora que sufrió su partido, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.