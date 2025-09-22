El FMI revisa programa en Honduras y reitera su apoyo para promover "finanzas sostenibles"

El jefe de misión del FMI, Emilio Fernández Corugedo, indicó que estas revisiones forman parte del "compromiso habitual" del organismo multilateral para evaluar el desempeño económico y apoyar reformas de política que promuevan la estabilidad macroeconómica y el crecimiento inclusivo.

En la última semana, la misión mantuvo "conversaciones productivas" con las autoridades hondureñas y diversos actores económicos, y al término de la visita se emitirá una declaración con los hallazgos principales.

Durante esos encuentros, Fernández Corugedo reiteró que el apoyo del FMI a Honduras apunta a fortalecer políticas que promuevan "finanzas públicas sostenibles y un crecimiento equitativo", protegiendo al mismo tiempo a los sectores más vulnerables.

El jefe de misión destacó que las medidas aplicadas por Honduras en el marco del programa respaldado por el FMI han contribuido a consolidar la estabilidad macroeconómica, gracias a la prudencia fiscal y a una adecuada acumulación de reservas internacionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El economista añadió que el compromiso del FMI es apoyar el "desarrollo económico" del país centroamericano y el bienestar de su población.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fernández Corugedo señaló además que resulta clave mantener la implementación de las reformas estructurales acordadas, incluyendo medidas que generen espacio fiscal para apoyar la inversión pública necesaria y el gasto social.

El organismo también llamó la atención sobre la necesidad de reducir las exoneraciones fiscales, que se mantienen por encima del promedio regional.

La declaración del FMI subraya que la reforma tributaria forma parte de la agenda económica de Honduras y que se continuará priorizando el trabajo conjunto con todos los actores relevantes de cara a la evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) prevista para 2026.

Honduras firmó en 2023 un acuerdo técnico por 36 meses con el FMI, lo que le permitirá al país acceder a alrededor de 830 millones de dólares para financiar políticas de reformas económicas.

Este acuerdo se logró en el rango de personal técnico en el marco del Servicio Ampliado del FMI y el Servicio de Crédito Ampliado, y los recursos permitirán apoyar las políticas de reforma económica de Honduras.