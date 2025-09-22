El huracán Gabrielle alcanza la categoría 3 al sur de Bermudas y provoca marejadas en EEUU

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU. informó que Gabrielle ya se siente en la costa este del país, desde Carolina del Norte hacia el norte, así como en la costa atlántica de Canadá. Estas marejadas provocarán condiciones peligrosas de resaca y corrientes marinas.

Actualmente no hay vigilancia ni avisos costeros en vigor, aunque las autoridades pidieron a la población de Bermudas mantenerse atenta a la evolución del ciclón.

El centro del fenómeno se encontraba esta mañana a unos 310 kilómetros (195 millas) al sureste de Bermudas.

De acuerdo con el NHC, se espera que Gabrielle mantenga su desplazamiento hacia el norte durante este lunes y que el martes gire con mayor velocidad hacia el noreste o este-noreste.

El sistema avanza hacia el norte a 17 kilómetros por hora (10 millas) en aguas del Atlántico.

Los vientos huracanados de Gabrielle se extienden hasta 45 kilómetros (30 millas) desde su centro, mientras que los de tormenta tropical alcanzan un radio de hasta 220 kilómetros (140 millas).

Aunque Gabrielle podría intensificarse aún más en las próximas horas, los meteorólogos prevén que empiece a debilitarse a partir del miércoles.

El NHC advirtió que el oleaje generado por el huracán continuará afectando a Bermudas los próximos días.

Hasta ahora se han registrado siete ciclones este año en el Atlántico: el huracán Erin, y las tormentas Andrea, Barry, Dexter, Fernand y Chantal, que ha sido la única en tocar tierra en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.