El ministro chino de Defensa pide "eliminar interferencias" para mejorar lazos con EE.UU.

La delegación estadounidense está encabezada por el congresista Adam Smith, principal integrante demócrata de la Comisión de Defensa del Congreso.

Durante el encuentro, Dong aludió a la reciente conversación entre el presidente chino, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump, en la que, según el ministro, se subrayó que ambos países "pueden contribuir al beneficio mutuo y a la prosperidad compartida", según un comunicado publicado por el Ministerio chino de Defensa.

Dong expresó su expectativa de que los legisladores estadounidenses adopten medidas "constructivas y pragmáticas" destinadas a favorecer avances en la relación bilateral, de acuerdo al comunicado castrense, que no recogió las declaraciones de Smith durante la reunión.

El ministro añadió que el Ejército chino está dispuesto a construir con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos un vínculo "de igualdad y respeto", orientado a la "coexistencia pacífica" y a una evolución "estable y positiva".

El titular chino de Defensa afirmó asimismo que Pekín "defenderá con firmeza" su soberanía, su seguridad y sus intereses de desarrollo.

Sobre los mecanismos de contacto, señaló que ambas partes deberían mantener "abiertos" los canales de comunicación militar y respaldarlos con acciones concretas que contribuyan a un desarrollo "estable, sano y sostenible" tanto de la relación entre los dos países como de los vínculos entre sus instituciones castrenses.

La delegación se reunió este domingo con el primer ministro chino, Li Qiang, quien pidió que la Cámara de Representantes de Estados Unidos desempeñe un papel constructivo para mejorar las relaciones bilaterales.

Li confió ante los representantes de EE.UU. en que el Congreso de ese país vea los lazos con China "de forma correcta", facilite los intercambios y la cooperación y juegue "un papel constructivo" para promover la amistad bilateral y el desarrollo común.

La visita de los legisladores estadounidenses tiene lugar días después de la llamada entre Xi y Trump, en la que trataron de acercar posturas en temas comerciales y mostraron su satisfacción por el marco acordado bilateralmente para que la aplicación TikTok pueda seguir funcionando en el país norteamericano.

La prensa oficial china ha celebrado la llamada, tras la que el diario oficialista Global Times consideró en un editorial que la relación bilateral "se ha estabilizado paulatinamente" y que el contacto entre ambos líderes "envió una señal importante" a la comunidad internacional.