El ministro de Comercio de la India viaja a EE.UU. para proseguir la negociación comercial

"La delegación planea avanzar en las discusiones con miras a lograr una pronta conclusión de un acuerdo comercial mutuamente beneficioso", dijo el pasado sábado en un comunicado el Ministerio de Comercio e Industria indio, en el que también informó de la visita de Goyal a EE.UU..

Washington y Nueva Delhi completaron la semana pasada su sexta ronda de diálogo bilateral en materia comercial, la primera en persona de los equipos negociadores desde la ofensiva arancelaria de Estados Unidos sobre productos indios.

Tras la reunión, ambos países acordaron intensificar sus esfuerzos para lograr una conclusión rápida de sus negociaciones comerciales y la consecución de un acuerdo comercial bilateral.

La Administración de Donald Trump impuso en agosto gravámenes punitivos del 50 % a productos indios como castigo por la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Los aranceles despertaron tensiones bilaterales, lo que llegó a postergar la celebración de la sexta ronda de negociaciones por el acuerdo comercial entre la India y EE.UU..

No obstante, el pasado jueves, el principal asesor económico del Gobierno indio expresó su optimismo sobre una posible retirada de los aranceles punitivos después del 30 de noviembre.

Estados Unidos es el mayor socio comercial de la India. El comercio bilateral entre ambos países ascendió a más de 131.000 millones de dólares en el último año fiscal (abril 2014 - marzo 2025), según datos del Gobierno indio, con un superávit favorable a Nueva Delhi de 41.180 millones de dólares.