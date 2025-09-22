El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, visita la planta de producción del A220

En la planta de Mirabel, Puente destacó que el modelo de cooperación industrial europeo que representa Airbus, y que calificó de "exitoso", "debe servir de ejemplo para otros sectores estratégicos", según señaló el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado.
En la visita a Mirabel, que fue organizada por Airbus, además del ministro español también participaron representantes de Francia, Alemania y el Reino Unido, los otros países que junto España forman parte de la empresa aeronáutica europea, así como de Canadá y la Unión Europea (UE).
Los representantes europeos aprovecharon la visita para tratar "la cooperación industrial europea en el sector aeronáutico, así como el papel estratégico de la inteligencia artificial en las operaciones de Airbus".
En una mesa redonda, Puente destacó que la innovación, la digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías "son pilares fundamentales para la competitividad de la industria aeronáutica europea".
Óscar Puente también reafirmó el apoyo de España hacia una aviación sostenible con el uso de combustibles sostenibles de aviación (SAF), "el desarrollo de tecnologías de propulsión con hidrógeno y la digitalización y optimización de procesos para reducir la huella de carbono".
El A220 es un reactor bimotor de medio alcance, fuselaje estrecho y con capacidad para transportar entre 100 y 160 pasajeros, que fue desarrollado en Canadá por la empresa Bombardier inicialmente con el nombre de Serie C.
En 2020, en medio de una grave crisis económica, Bombardier vendió a Airbus su división de aviones comerciales, cuyo principal producto era la Serie C. Posteriormente Airbus renombró el modelo como A220.
Además de fabricar el A220, Airbus tiene en Canadá Airbus Helicopters Canada (que proporciona asistencia a clientes civiles y militares) y Navblue (que produce software para navegación).