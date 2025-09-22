El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, visita la planta de producción del A220

Toronto (Canadá), 22 sep (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, visitó este lunes la factoría que la compañía aeronáutica Airbus tiene en la localidad canadiense de Mirabel, donde se finaliza la producción del avión A220.