El músico cubano Alain Pérez recibe su nominación al Latin Grammy como "una inyección"

Pérez declaró a EFE, durante una conferencia de prensa en la capital cubana, que la nominación es "un premio estar entre cientos o miles de discos que se presentan a los Grammy Latinos. Eso ya es Bingo".

El instrumentista, compositor, productor, arreglista y cantante sintió "una alegría, una recompensa" cuando el pasado miércoles conoció que su álbum quedó nominado en la categoría Tropical-Contemporáneo que otorga la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

Pérez describió a Bingo como "un canto, una metáfora de alegría, es una fiesta de cuando ganamos, es el poder de la música" y reflexiona que "cada disco es un sueño, un viaje un encontrarse con la música que uno va madurando, la que ha vivido, la que sueña y la que quiere compartir".

También aseguró que el momento le recuerda su experiencia como ganador al mejor álbum Tropical-Tradicional en la edición 2021, con el disco 'Cha cha chá: Homenaje a lo tradicional', del cual fue productor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estábamos contentos por la nominación pero cuando suena la campana allí y anuncian que el premio es para 'Cha cha chá', aquello fue tremendo, muy emocionante", recalcó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Alaín Pérez está nominado a la edición 26 de los Latin Grammy, que se celebrará el 13 de noviembre de 2025 en la ciudad estadounidense de Las Vegas, junto a otros artistas cubanos residentes en la isla y en otros países como Camila Guevara, Isaac Delgado, Orquesta Faílde, Iván "Melón" Lewis, Pedrito Martínez, Ariel Brínguez y Aldo López Gavilán, Chucho Valdés, Gloria Estefan, Paquito D'Rivera, Malena Burke, Meme Solís y Albita Rodríguez.