El Nikkei renueva récord en Tokio en el arranque de campaña por el liderazgo del Gobierno

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, avanzó 447,85 puntos, hasta 3.163,17 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumó un 0,49 % ó 15,49 puntos, hasta situarse en 3.163,17 unidades.

El parqué tokiota abrió al alza y subió hasta un 1,58 % antes de recortar ganancias, en medio de las expectativas sobre la llegada de nuevas medidas en materia económica en el país con el cambio de liderazgo al frente del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y del gobierno, tras la dimisión de Shigeru Ishiba.

Los inversores se mostraron optimistas sobre las posibles nuevas medidas de estímulo con la llegada de un nuevo primer ministro, que surgirá tras la votación en las primarias el próximo 4 de octubre.

En la sección principal, 928 empresas subieron frente a 630 que bajaron, mientras que 60 cerraron sin cambios.

Las ganancias fueron generalizadas entre las diez empresas más negociadas del día, con las excepciones del grupo de telecomunicaciones e inversión Softbank, que retrocedió un 2,42 %; la desarrolladora y distribuidora de videojuegos Nintendo, que perdió un 0,82 %; y la tecnológica Hitachi, que se dejó un 0,41 %.

Entre las firmas vinculadas a la industria de los semiconductores, uno de los principales motores de los récords recientes, Lasertec, Tokyo Electron, Disco y Advantest, subieron un 10,47 %, un 3,86 %, un 0,12 % y un 3,19 %.

El volumen de negociación ascendió a 5,31 billones de yenes (unos 30.560 millones de euros).