El petróleo Brent baja un 0,16 % hasta los 66,57 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,11 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando se situó en 66,68 dólares.

El Brent inició la semana a la baja, todavía afectado por las perspectivas de un exceso de oferta, impulsado por las políticas de aumento de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) en un escenario de demanda insuficiente.

El analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada indicó este lunes en su boletín semanal que el petróleo crudo ha tenido "dificultades para encontrar un impulso significativo" en las últimas semanas pese al contexto geopolítico en Rusia y Oriente Medio porque la política de la OPEP+ ha dejado al mercado "vulnerable" a nuevas caídas.