El petróleo de Texas baja un 0,06 %, hasta los 62,64 dólares el barril

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre perdieron 0,04 dólares con respecto a la sesión previa.
Según los analistas, los inversores han estado pendientes de la última incursión de Rusia en el espacio aéreo de un país de la OTAN, después de que el viernes tres cazas rusos violaran el de Estonia, acción que movilizó y ha sido condenada por la Alianza Atlántica.
Aparte de eso, también evaluaban el reconocimiento del estado palestino por parte de varios países occidentales, aunque los expertos señalaban que esto no ha tenido ningún efecto en la producción de crudo de Oriente Medio.
Mientras, Irán, que es el segundo mayor productor de la OPEP, ha incrementado sus exportaciones de crudo bajo un acuerdo del cártel y sus aliados, indicaba la empresa SOMO al portal especializado CNBC.
El Texas cerró la semana pasada con una bajada de valor en torno al 1 %, debido a los "riesgos" mencionados por la Reserva Federal para bajar los tipos en EE.UU., y las malas perspectivas de demanda de todas las agencias energéticas.