El petróleo de Texas baja un 0,06 %, hasta los 62,64 dólares el barril

Nueva York, 22 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este lunes un 0,06 %, hasta los 62,64 dólares el barril, con el mercado centrado en las tensiones geopolíticas en el este de Europa y la perspectiva de un exceso de oferta de petróleo.