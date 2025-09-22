El Supremo de EE.UU. podría ampliar poder de Trump sobre agencias independientes

Washington, 22 sep (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó este lunes examinar los límites legales que restringen al presidente Donald Trump para intervenir en agencias independientes, y considerar si revoca un precedente de casi un siglo que protege a sus líderes de destituciones arbitrarias.