El sur de Taiwán eleva sus niveles de alerta ante el paso del supertifón Ragasa

La Administración Meteorológica Central (CWA) decretó una alerta marítima y terrestre por tifón para la ciudad de Kaohsiung, una importante localidad portuaria del sur de Taiwán, y para los condados de Pingtung (sur) y Taitung (este).

A las 13:15 hora local (05:15 GMT) del lunes, Ragasa se hallaba unos 293 kilómetros al sureste del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán, y se movía en dirección oeste a noroeste a una velocidad aproximada de 20 kilómetros por hora (km/h), de acuerdo a la CWA.

Con un radio de acción de unos 320 kilómetros, el temporal traía consigo vientos máximos sostenidos de 209 km/h en su centro y rachas de hasta 263 km/h, según la última medición del organismo meteorológico.

En una comparecencia de prensa matutina, la experta de la CWA Wu Wan-hua estimó este lunes que Ragasa continuará intensificándose y expandiéndose a medida que se acerque a la isla, dejando fuertes precipitaciones en las zonas del este y el sur de Taiwán hasta el martes.

Los condados de Hualien, Taitung, Yilan y Pingtung, el área metropolitana de Taipéi, la península de Hengchun y las islas Orquídea y Verde sufrirán intensas precipitaciones por el tifón, afirmó Wu, que también pronosticó lluvias abundantes en las áreas montañosas de Taoyuan, Taichung, Nantou y Kaohsiung.

La proximidad de Ragasa ya ha causado interrupciones en los servicios de transporte de Taiwán: las aerolíneas isleñas Tigerair y China Airlines han anunciado la cancelación de, al menos, una treintena de vuelos entre hoy y mañana, y un total de 88 trayectos en trece rutas de ferry han sido suspendidos, según la agencia de noticias CNA.

Asimismo, varios municipios del sur y este de Taiwán han optado por suspender clases y actividades de oficina por el avance del tifón, y las autoridades ya han iniciado la evacuación preventiva de unos 1.800 residentes ante el posible desbordamiento de un lago, indicó el Comando Central de Operaciones de Emergencia (CEOC).

La plataforma de seguimiento meteorológico Zoom.earth elevó a Ragasa a la categoría de 'supertifón' este domingo y estima que la tormenta continuará su avance hacia el sur de China tras pasar por el extremo septentrional de Filipinas esta misma tarde.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas.