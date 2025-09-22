Embajadas europeas en Panamá recorren en bicicleta el centro histórico por el Día Sin Auto

"Hoy celebramos el Día Mundial Sin Auto, que es una celebración internacional que se hace en todo el mundo y que básicamente consiste en una apuesta por la movilidad sostenible limitando el uso del vehículo privado", dijo a EFE el ministro consejero de la Embajada de España, Jorge Peralta.

Existen "estimaciones", continuó Peralta, "de que el vehículo privado representa casi el 18% de las emisiones de gases que generan el efecto invernadero con lo cual, obviamente, cualquier reducción del uso del vehículo privado va a suponer una ventaja y mejora de las condiciones medioambientales del planeta".

"Más allá de la evidencia medioambiental, el uso, ya sea de transporte público o de medios alternativos como puede ser la bicicleta o simplemente caminar, me parece que tiene una repercusión inmediata y positiva en la salud mental y física de quienes practicamos la movilidad sostenible", agregó Peralta.

Los embajadores de ambos países europeos, además del cuerpo diplomático de otras delegaciones latinoamericanas, junto con las autoridades panameñas de transito, hicieron un breve recorrido desde la plaza de la Catedral de Panamá, en el corazón del colorido centro histórico de la capital, hasta el Centro Cultural de España (Casa del Soldado).

"El día de hoy es un acto simbólico para presentar alternativas para el carro. Holanda es el país de las bicicletas, tenemos la cultura de transportarse en bicicletas en todas las partes de las ciudades, pero también hay los trenes, los buses e ir a pie", declaró a EFE el embajador de Países Bajos en Panamá, Sander Cohen.

El Día Internacional Sin Auto se conmemora este lunes para hacer consciencia del impacto ambiental que ocasionan los automóviles así como para descongestionar las calles y promover un estilo de vida más sostenible tanto en las ciudades como en las zonas rurales.

Para este día, las autoridades panameñas han solicitado a la empresa privada y a la ciudadanía usar el transporte público o movilizarse en bicicleta para sumarse a la iniciativa.