Embajadora palestina subraya que decisión de Portugal es un paso para lograr justicia

Así lo señaló en una rueda de prensa en la sede de la misión diplomática palestina en Lisboa, tras el reconocimiento ayer por parte de Portugal.

"La decisión de Portugal para reconocer el Estado de Palestina es un paso valiente para apoyar y premiar los esfuerzos globales por la paz", dijo Sulaiman, quien agregó que contribuye a garantizar el respeto y la aplicación de la ley internacional, incluido el derecho a la autodeterminación de los pueblos".

Agradeció al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, el apoyo a la decisión del Gobierno de centroderecha de reconocer el Estado de Palestina, así como al Ejecutivo, los partidos políticos y el pueblo portugués.

Preguntada sobre si hay algún contacto con las autoridades lusas para la apertura de una hipótetica embajada de Portugal en Ramala, donde tiene su sede la ANP, que controla solo partes de Cisjordania debido a la ocupación israelí, la diplomática remarcó que "hay algunos arreglos protocolarios que serán tratados con las partes portuguesas concernientes".

Y anticipó que tras este gesto va a aumentar la cooperación entre las dos partes.

Sobre el reconocimiento por parte del Reino Unido, antigua potencia colonial en la región, subrayó que el gesto hecho por parte de varios países es "un reconocimiento de una mala realidad y que la ocupación y la injusticia deben acabar ahora".

Recordó que el Reino Unido, que administró Palestina desde 1920 hasta la creación en 1948 del Estado israelí, tiene una realidad histórica y una responsabilidad que debería haber asumido hace mucho tiempo.