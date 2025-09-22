Embraer vende veinticuatro aviones a la aerolínea Latam

Con esta inversión, el Grupo Latam, el mayor de América Latina, pretende sumar hasta 35 nuevos destinos a sus 160 actuales, informó Embraer, tercer mayor fabricantes de aviones del mundo, en un comunicado.

Embraer, que es líder mundial en el sector de aviones para vuelos regionales, informó que comenzará a entregar las aeronaves en el segundo semestre de 2026, inicialmente a Latam Airlines Brasil, una de las filiales del grupo.

Los aviones de fuselaje estrecho de Embraer se unirán a los 362 que componen la flota de Latam, que incluye 283 Airbus de fuselaje estrecho, tres Airbus de fuselaje ancho en arrendamiento a corto plazo, 56 Boeing de fuselaje ancho y veinte cargueros Boeing.

Latam ofrece vuelos internos en cinco países de la región (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú), además de operaciones internacionales dentro de América Latina y con destino a Europa, Oceanía, África, Estados Unidos y el Caribe.

La compañía, nacida en 2012 de la fusión entre la chilena LAN y la brasileña TAM, salió a fines de 2022 de un proceso del capítulo 11 de la ley estadounidense de protección de quiebras, al que se acogió en mayo de 2020, en medio del impacto que sufrió el negocio aéreo por la pandemia de la covid-19.